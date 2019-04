Man kapt ex-vrouw en drinkt daarna Gramoxone in Suriname

Een 37-jarige man heeft in de vroege morgen van woensdag 24 april zijn 35-jarige ex-vrouw ernstige kapverwondingen toegebracht. Na de daad verliet de verdachte de plek met medeneming van het scherp voorwerp. Hij werd tegen 11.30u in zijn voertuig op het woonadres aangetroffen en verklaarde aan de politie verdelgingsmiddelen te hebben ingenomen. In het voertuig werd een lege fles glyfosaat en een fles Gramoxone aangetroffen alsmede twee scherpe voorwerpen.

Onderzoek wees uit dat de twee reeds geruime tijd de relatie hebben verbroken, maar nog in hetzelfde huis wonen met hun vier kinderen. Volgens verklaring van het slachtoffer begaf de man zich, in de ochtend van 24 april om 04.00 uur naar de kamer van de vrouw en vroeg haar om de liefde met haar te bedrijven. Zij weigerde, waarna hij de kamer verliet, maar kwam korte tijd daarna terug om haar te overhalen aan zijn verzoek te voldoen. De vrouw bleef bij haar standpunt.

De man liep teleurgesteld de kamer uit en keerde gelijk weer, gewapend met een scherp voorwerp, terug naar de kamer van de vrouw, waarna hij haar begon te kappen. De oudste dochter schoot haar moeder te hulp en kon erger voorkomen. De moeder zag op dat moment kans de kamer uit te rennen. De dochter liep tijdens de schermutseling een snijverwonding op aan haar oog. Na medische behandeling is zij heengezonden.

De politie van het ressort Kwatta deed na de melding van de kappartij het adres aan. Daar aangekomen werd het slachtoffer met ernstige verwondingen aangetroffen. Per ontboden ambulance is de vrouw afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij is ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen, waar er operatief moet worden ingegrepen.

De verdachte is onder politiebewaking afgevoerd naar het Academische Ziekenhuis. De afgelopen tijd heeft de politie vaker ruzie tussen de man en de vrouw moeten beslechten.