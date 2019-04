Dronken jongeman veroorzaakt enorme schade op parkeerplaats van hotel in Suriname

Een jonge autobestuurder heeft vanmorgen flinke schade veroorzaakt op het parkeerterrein van Hotel Courtyard Marriott Hotel in Suriname. Waterkant verneemt dat de jongeman dronken en met hoge snelheid in de Van Roosmalenstraat reed en bij de kruising met de Anton Dragtenweg waar het hotel ligt, niet is gestopt en zo het parkeerterrein op zou zijn ‘gevlogen’.

Volgens onze bronnen zou de 20-jarige jongeman in een witte Mercedes ML van zijn ouders hebben gereden. Hij reed aan het eind van de T-krusing rechtdoor het parkeerterrein op en knalde daarbij tegen een geparkeerde auto aan. Hierdoor raakte vervolgens weer twee andere auto’s beschadigd, zoals op de foto’s te zien is.

Het gebeurde vroeg in de ochtend waardoor er weinig mensen op het parkeerterrein waren, anders had het wel anders kunnen aflopen getuige de enorme schade. Hoe het met met de jongeman is en wat de politie heeft onderzocht is nog niet duidelijk. Het wachten is op de officiĆ«le informatie. Bekijk meer foto’s hieronder: