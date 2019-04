Bromfietser ter plaatse overleden na aanrijding met auto in Commewijne

Bij een aanrijding tussen een auto en een bromfiets in het district Commewijne is zaterdagavond een dode gevallen. Volgens de eerste informatie is de bestuurder van de bromfiets ter plaatse overleden. Het ongeval zou rond 19.45u hebben plaatsgevonden te Voorburg, hoek Brigadegeneraal weg zuid en de Pronkweg.

De melding kwam binnen bij de politie ressort Nieuw-Amsterdam in Suriname. Het is nog niet precies bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Verschillende onderzoeksteams van het Korps Politie Suriname zijn nu ter plaatse.

Op dit moment is er nog geen andere informatie beschikbaar, dus later meer.