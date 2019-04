Nationale dialoog over toekomst onderwijs in Suriname van start

De Nationale Dialoog over de toekomst van ons onderwijs is van start gegaan. In hotel Torarica gaf minister Lilian Ferrier, op woensdag 24 april het startsein voor deze intensieve bijeenkomst die tot 26 april 2019 duurt. Diverse stakeholders die betrokken zijn bij het onderwijsgebeuren in ons land hebben gediscussieerd over de toekomst van deze sector. Minister Ferrier ziet dit gebeuren als een historisch moment voor Suriname, aangezien de actoren hebben laten zien dat ze het onderwijs willen verbeteren.

“Dat het anders moet in het onderwijs daar is eenieder over eens”, stelde de bewindsvrouw. De afgelopen decennia zijn naar haar zeggen een aantal initiatieven ontplooid en is veel geld geïnvesteerd in het onderwijs. Ze verwees naar het Surinaams Educatief Plan, het Sectorplan Onderwijs en het Basic Education Improvement Program (BEIP). Een evaluatie is echter uitgebleven. Minister Ferrier wenst niet over het verleden te praten, maar vroeg aan eenieder zich te richten op de toekomst aangezien onderwijs het fundament is voor de ontwikkeling van het land.

Het onderwijs moet jongeren klaarmaken om hun rol in de samenleving te vervullen op technisch, beroeps of academisch niveau. Dit kan met onderwijs, dat de talenten van elk kind aanwakkert, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Talent is aangeboren maar competenties kunnen worden aangeleerd. Kinderen van de 21steeeuw hebben andere vaardigheden nodig om de hedendaagse uitdagingen aan te kunnen. Daarom is er volgens de bewindsvrouw een andere manier van onderwijs nodig, een andere methodologie en een andere manier van toetsen. Ook de rol van de leerkracht zal veranderen. De minister is er voorstander van dat kinderen hun droom kunnen volgen. Belangrijke veranderingen zijn in het vooruitzicht gesteld, zoals de uitbreiding van de leerplicht van 3-16 jaar.

De voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Jennifer Geerlings-Simons, benadrukte dat de onderwijswet dateert van jaren geleden en dringend moet worden aangepast. Het onderwijs moet volgens haar het vertrouwen van de jongeren versterken. Deze nationale discussie is volgens haar noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs op elk vlak te verbeteren. Ze pleit voor hoog deskundige leerkrachten die lesgeven waarmee de kwaliteit van het leren ook omhoog gaat. Wetgeving is volgens haar van groot belang om de sector verder te ontwikkelen. De parlementsvoorzitter zei tijdens de eerste dag van de nationale dialoog dat ze zich sterk maakt dat dit jaar de onderwijswetgeving door DNA wordt aangepast.

De Nationale Dialoog wordt tot 26 april gehouden in de Ballroom van hotel Torarica. Tijdens deze meetings komen behalve lokale experts, ook deskundigen uit de regio aan het woord.