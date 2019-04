‘Dekosur facelift Sandew Hira’

INGEZONDEN, – Het Nationaal Informatie Instituut, de paarse staatspropaganda unit onder leiding van Clifton Limburg van Bakana Tori, heeft de oprichting van het Instituut voor Dekolonisatie van Suriname (Dekosur) – 43 jaar na de onafhankelijkheid! – aangekondigd. Dekosur, dat aan de vooravond van het vonnis in het decembermoorden proces, door de staatspropaganda is gelanceerd, is geesteskind van Sandew Hira, ‘wetenschappelijk directeur’ van Dekosur. Het doel zou zijn door een ‘groots (!) project van wetenschappelijk onderzoek’ de geschiedenis van Suriname door de bril van ‘dekolonisatie’ te herschrijven en ‘maatschappelijk debat’ te stimuleren.

Broederkaraktermoord

Eerder heeft Sandew Hira tevergeefs getracht met geleend gezag van ‘wetenschap’ en ‘dekolonisatie’, het 8 december strafproces te doen stopzetten en de ‘8 december groep’ te stigmatiseren als verlengstuk van ‘koloniaal’ Nederland. Het was een toepassing van zijn doe-het-zelf theorie ‘Decolonize the mind’. Sandew Hira zette de Surinaamse rechters weg als ‘politici in toga’. Zijn volstrekte partijdigheid bleek al uit de naam van zijn, door de president-hoofdverdachte ‘in natura’ gefinancieerde, ‘waarheidsvinding’: ‘De Getuigenis van President Desi Bouterse’. Sandew Hira raakte met zijn project van negationisme (ontkenning van het criminele karakter van mensenrechtenschendingen en misdrijven tegen de menselijkheid) en ‘alternatieve feiten’ volkomen gecompromitteerd en gediscrediteerd in de ogen van democratisch Suriname. Hij begon aan het project ‘De Getuigenis van President Bouterse’ als ‘onafhankelijke wetenschapper’ en ‘nabestaande’ en eindigde als columnist van Bakana Tori en belasteraar van zijn bloedeigen broer mr. John Baboeram, mensenrechten advocaat en een van de vijftien slachtoffers van de decembermoorden. Symptomatisch voor deze historische broederkaraktermoord, was de publieke veroordeling van Sandew Hira’s pro-straffeloosheid campagne door zijn bloedeigen broers.

Contra-professionele politiek

Dat de architect van ‘De Getuigenis van President Desi Bouterse’ hunkerde naar een morele facelift was begrijpelijk. Dat hij dat denkt te kunnen bereiken met als voorzitter van zijn Dekosur een prominente NDP-er en staatsbureaucraat van een president tegen wiens persoon een strafeis van 20 jaar loopt voor de decembermoorden, verraadt zijn tactiek: ideologie maskeren als wetenschap, decriminaliseren van misdrijven tegen de menselijkheid venten als dekolonisatie. Een van de kenmerken van een wetenschapper is de erkenning van de grenzen van vakgebied en bekwaamheid. Sandew Hira is geen historicus, maar een propagandist en agitator. Dekosur lijkt naadloos te passen in de contra-professionele politiek van de regering Bouterse: herschrijven van de geschiedenis met uitsluiting van Surinaamse historici, herstructurering van de zorg met uitsluiting van Surinaamse medici, omgooien van monetair en financieel beleid met uitsluiting van de Surinaamse econometristen. Vonnis en verkiezingen versterken de paarse partijdigheid!

Theo Para