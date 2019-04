Extreme verhoging van administratieve afhandelingskosten voor rijbewijzen in Suriname?

Een foto van een aankondiging van verhoogde administratieve afhandelingskosten voor rijbewijzen, heeft heel wat stof doen opwaaien op social media in Suriname. Als de foto van de aankondiging echt is betekend het dat de kosten enorm gaan stijgen vanaf 1 mei.

Zo zal de verlening van het Surinaams rijbewijs vanaf 1 mei geen 50 SRD maar 350 SRD gaan kosten. Ook het aanvragen van een duplicaat kost in de toekomst geen 100 SRD meer maar wel 500 SRD.

De foto van de aankondiging werd gemaakt bij de politie te Nieuwe Haven en zou afkomstig zijn van de waarnemend Korpschef van het Korps Politie Suriname. Op officiële pagina’s van de politie is dit nog niet bekend gemaakt, dus het is nog even wachten op de officiële info.

UPDATE: Politiewoordvoerder Humphrey Naarden bevestigt tegenover Starnieuws de verhogingen. Hij deelt mee dat het gaat om administratieve afhandelingskosten. Waarom deze verhogingen nodig zijn, is niet duidelijk geworden. Verdere uitleg over dit besluit is niet gegeven.