Leerkracht die leerling over schoolerf in Suriname sleepte toch niet ontslagen

De leerkracht die begin deze maand in Suriname een scholiere van lbo-Brokopondo over het schoolerf sleepte wordt toch niet ontslagen. De in opspraak geraakte man zou volgens minister Lilian Ferrier van Onderwijs ruim een week geleden worden ontslagen. Dat blijkt nu anders schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

Na de ontslagdreiging heeft de Bond Lager Technisch Onderwijs (BLTO) de schooldeuren gesloten gehouden. Afgelopen week volgde een ‘krutu’ met het traditionele gezag van Brokopondo en hebben leerkrachten via de districtscommissaris te horen gekregen dat het ontslag van de leerkracht wordt aangehouden.

De leerling in kwestie wilde een leeftijdsgenoot met een stoel bewerken. De leerkracht die dat zag, kwam tussenbeide en probeerde de zaak te sussen. De zestienjarige was heel verhit en agressief en begon op een bepaald moment heftig met haar voeten en handen te zwaaien. De man zegt dat hij erger heeft kunnen voorkomen door het meisje slepend af te voeren. Dit werd gefilmd door mede scholieren en gedeeld op social media.

Volgens dWT is het nog niet bekend of de leerkracht, tegen wie ook aangifte van mishandeling was gedaan, wordt teruggeplaatst op lbo-Brokopondo of op een andere school. De Bond Lager Technisch Onderwijs (BLTO) zal vandaag (dinsdag) een standpunt bepalen om na de vakantie tot verscherping van acties van de leerkrachten van lbo-Brokopondo over te gaan meldt de krant.

Op het filmpje hieronder is te zien dat de leraar haar bij haar handen vast hield en haar van de klas het schoolterrein op sleepte: