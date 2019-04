Busje van Brandweer Suriname over de kop geslagen

Een busje van het Korps Brandweer Suriname is vanmiddag in Suriname over de kop geslagen. Dit gebeurde op de Krakaweg in Para. In het busje zaten een aantal manschappen. Enkele liepen lichte verwondingen op, aldus een van de mannen tegen een Waterkant verslaggever.

Het ongeval gebeurde rond 13.00u. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder de controle over het voertuig verloor bij het beschrijven van een bocht. Het busje raakte bij het ongeval aanzienlijk beschadigd.

Meer foto’s: