Santokhi reageert op aanvallen op hem en VHP tijdens NDP meeting in Ocer

PARAMARIBO, – Tijdens de NDP massameeting vrijdagavond in Ocer hebben diverse NDP’ers flink uitgehaald naar de VHP en hun voorzitter Santokhi. Vandaag reageerde Santokhi op wat hij zelf noemt ‘de vele scheldpartijen’ in Ocer. “Ik zeg zelf altijd, schelden op de VHP en de voorzitter van de VHP is geen beleid. Ze (de NDP/red.) hebben bijna negen jaar lang de tijd en de kans gehad en ze hebben er een puinhoop van gemaakt in Suriname. Dat weten ze en zien de bui al hangen” aldus de VHP voorzitter.

“Dat onze tegenstanders zich zo zouden gedragen is geen verassing en is ons bekend. Ik vraag jullie om hetzelfde te doen als ik: focussen op de toekomst, op onze eigen boodschap en onze eigen kracht. We gaan Suriname redden. En dat gaan we samen doen met alle Surinamers die het goed menen met ons land” zegt Santokhi.

Hij noemt deze verkiezingen een strijd van het goede tegen het kwade. “Wíj hebben de visie, de mensen en de kracht om Suriname te redden. Laten we ons daarom focussen op waar het echt om gaat, namelijk de gewone man. Als het goed gaat met onze burgers en hun kinderen, gaat het ook goed met Suriname” besluit hij.