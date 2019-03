Vrouw die man in Nickerie doodstak en vluchtte aangehouden

NIEUW NICKERIE, 30 mrt – De politie in Suriname heeft een 47-jarige vrouw aangehouden, die gisteren een man van 43 in Nickerie zou hebben doodgestoken. Het slachtoffer, de 43-jarige Azadkhan Mohamed, kwam om het leven na steekverwondingen in borststreek en voorhoofd verneemt Waterkant.Net.

Het steekincident vond plaats bij een winkel aan de Walther Hewittstraat. De vrouwelijke verdachte S.P. sloeg direct na haar daad op de vlucht, maar werd kort na de steekpartij aangehouden. Het motief voor de steekpartij is nog niet bekend.

De politie van Nieuw Nickerie heeft de zaak in onderzoek. Het ontzielde lichaam van de man is voor obductie in beslag genomen.