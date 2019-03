Zomertijd in Nederland ingegaan, tijdsverschil met Suriname weer 5 uur

ROTTERDAM, 31 mrt – Vannacht is de Zomertijd weer ingegaan in Nederland. Om 02.00u Nederlandse tijd is de klok een uur vooruitgezet naar 03.00u. Hierdoor is het tijdverschil met Nederland vijf uur geworden. Mensen in Nederland kunnen hierdoor een uurtje minder slapen.

Zomertijd is de tijd die gedurende de zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten, dit wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd. In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen.

De zomertijd duurt tot 27 oktober. Dan gaat de klok weer een uurtje terug naar de standaardtijd ook wel genoemd de ‘Wintertijd’.