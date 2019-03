Automobilist rijdt door na aanrijding met voetganger in Suriname

PARAMARIBO, – Een voetganger in Suriname lag woensdagavond rond 21.15u langs de kant van de weg nadat hij was aangereden door een auto. Volgens omstanders zou de automobilist zijn doorgereden nadat hij de voetganger met zijn auto had geraakt. Het slachtoffer zou nog enkele meters hebben kunnen lopen, maar zakte daarna in elkaar. Foto (c) Marvin Rsing.

Het ongeval zou hebben plaatsgevonden in het centrum van Paramaribo op de hoek van de Maagdenstraat en de Heiligenweg. De Surinaamse politie was ter plekke aanwezig evenals een ambulance. Volgens de eerste berichten zou de voetganger zijn overleden. Maar dat is nog niet bevestigd.

Later meer.