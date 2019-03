Bestuurder zonder rijbewijs rijdt Surinaamse Thaibokser aan

PARAMARIBO, – De Surinaamse Thaibokser Giovano van Rabenswaay is afgelopen dinsdagnacht door een man zonder rijbewijs, aangereden aan de Coppenamestraat in Suriname. Giovano reed op de rechter rijhelft ter hoogte van Wolly’s te Zorg & Hoop, toen een busje een stilstaande truck inhaalde en keihard tegen Giovani’s auto aan klapte.

Door de enorme klap liep de Thaibokser een barstwond aan zijn hoofd op. Hij maakt het naar omstandigheden verder gelukkig goed. In het voertuig van de veroorzaker waren er 5 gewonden waaronder 2 kinderen. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend.

De schade aan de voertuigen was enorm; de auto van Giovano is niet meer in rijdende staat. De veroorzaker die het busje reed had geen rijbewijs, omdat deze al eerder ingevorderd was door de politie.