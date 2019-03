Suriname en Singapore verstevigen bilaterale relatie

PARAMARIBO, 28 mrt – De Ambassadeur van Singapore bij de CARICOM, Karen Anne Tan, heeft een bezoek gebracht aan Yldiz Pollack-Beighle, minister van Buitenlandse Zaken om van gedachten te wisselen over de uitbreiding van de relatie op bilateraal niveau. Dit bezoek is het resultaat van eerdere gesprekken gevoerd met de Ambassadeur.

Er is met name gesproken over de noodzaak voor verhoging van economische activiteiten tussen beide landen, alsook de samenwerking op landbouwgebied en binnen de toerisme sector.

Deze activiteiten zijn van groot belang voor de diversificatie van de Surinaamse economie. Ook is er overeengekomen te werken aan het afschaffen van visa voor houders van dienst- en diplomatieke paspoorten.

De geïdentificeerde samenwerkingsgebieden, waaronder handel, toerisme, capaciteits ontwikkeling en training en klimaatverandering, zijn aan de orde gekomen. Tijdens de ontmoeting met de bewindsvrouwe heeft Ambassadeur Tan een gids met informatie inhoudende diverse studies overhandigd. Alsook de rapportage van Singapore voor wat betreft de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het ligt in de bedoeling om met Singapore ervaringen uit te wisselen over de rapportage van deze doelen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een programma uitgezet voor de Ambassadeur om het doel voor de versteviging en verdieping van onze relatie te bereiken waarbij er ontmoetingen zijn met ministers alsmede bezoeken aan diverse instanties en bedrijven.

Voorts heeft de Ambassadeur kennis mogen maken met de activiteiten die worden ontplooid door de vrouwen verenigd in de landbouw cooperatie “Wi Uma fu Sranan”. Het werkbezoek vindt plaats van 25 tot en met 28 maart 2019.