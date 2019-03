Oliesector Suriname biedt veel kansen voor kleine- en middelgrote ondernemers

PARAMARIBO, 28 mrt – Ruim 50 mensen hebben deze week meegedaan met de training ‘Introductie in de offshore olie- en gasindustrie’. De training is een initiatief van de organisatie ‘One Basin Three Nations’ in samenwerking met de ministeries van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH). De deelnemers kwamen uit het bedrijfsleven en de overheid.

Minister Stephen Tsang van HI&T, die de studiedag opende, geeft aan dat de olie- en gasindustrie een van de snelst groeiende sectoren is in Suriname en de regio. Hij wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ook kleine- en middelgrote bedrijven hier de vruchten van gaan plukken. Doel van de studiedag was om de bewustwording over de kansen die deze sector biedt aan de Surinaamse ondernemers te vergroten.

De olievondsten in Guyana en mogelijk ook in Suriname, zullen volgens de minister voor meer inkomsten en werkgelegenheid zorgen. Dit kan in Suriname leiden tot een sterke groei van de economie, waarbij het dan wel belangrijk is dat Suriname goed inspeelt op de behoeftes in Guyana en de regio. De spin-off van de ontwikkelingen in de regio op het gebied van handel, dienstverlening en toerisme voor Suriname zijn volgens Tsang niet te onderschatten.

In verband met de bevordering van de handel in de regio heeft de HI&T-minister onlangs een gesprek gehad met de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt. Dit gesprek ging over mogelijkheden om het geldverkeer met de buurlanden Guyana en Brazilië te versoepelen. Brazilianen hebben nu een limiet op de hoeveelheid dollars die ze kunnen kopen om naar het buitenland af te reizen. Hierdoor zijn ze beperkt in de hoeveelheid geld die ze in Suriname kunnen uitgeven voor handel, dienstverlening en toerisme. “Het zou heel goed zijn als mensen uit Brazilië en Guyana hier hun eigen valuta makkelijk kunnen inwisselen bij de Surinaamse banken, om er zaken mee te doen. En als ze weer vertrekken uit Suriname kunnen ze het ook weer gewoon terug wisselen naar hun eigen valuta”, aldus de minister.

Onderdirecteur Ondernemerschap, Donaghy Malone, van HI&T hoopt dat de Surinaamse ondernemers hun kansen gaan grijpen. “De komst van de grote oliebedrijven zal leiden tot meer vraag naar producten en diensten. Dat biedt kansen, maar de Surinaamse ondernemers zullen zich wel moeten aanpassen aan de wensen van de bezoekers en de bedrijven. De kwaliteit van de producten en de dienstverlening kan op elk niveau nog wel verbeteren. We zullen meer dienstbaarheid moeten tonen om meer te kunnen verdienen. Ook moeten we meer rekening gaan houden met internationale standaarden”, zo vindt Malone.