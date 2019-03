Suriname sluit overeenkomst met Indiaas bedrijf voor levering pompen voor pompgemaal

PARAMARIBO, 22 mrt – Het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft namens de Staat Suriname een overeenkomst gesloten met Kirloskar Brothers LCC uit India, voor de levering en installatie van drie nieuwe pompen en de daarbij behorende onderdelen voor het Pompgemaal Wageningen.

De drie pompen van het Pompgemaal Wageningen zijn ouder dan 60 jaar en kosten jaarlijks heel veel aan revisie en onderhoud. Door het sterk verouderde pompgemaal wordt jaarlijks in twee seizoenen, aan ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in het district van irrigatiewater voorzien. Met het herstel van dit pompgemaal wordt verwacht een groter gebied optimaal te kunnen voorzien van irrigatiewater.

Specialisten van Kirloskar Brothers LCCwerken samen met medewerkers van de afdeling Regio-West van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij aan de rehabilitatie van het Pompgemaal Wageningen. Samen met de lokale aannemer Risugragar N.V. en consultantsbureau Cite worden de laatste technische zaken gefinaliseerd. Binnen afzienbare tijd zal de eerste pomp worden ontmanteld en geplaatst. Deze pomp heeft een capaciteit van 28.000 kubieke meter water per uur. De pompen zullen een voor een worden vervangen.

De financiering van dit project, welke een waarde van ruim 9 miljoen Amerikaanse dollars heeft, wordt door Exim Bank uit India gedaan, terwijl de Staat Suriname het resterend deel van 2.5 miljoen Amerikaanse dollars op zich neemt voor aanleg en reparatie van de installatie in het gemaal. In september 2016 is voornoemde overeenkomst getekend en gedurende de periode 2016 en 2018 zijn geregeld bezoeken door Kirloskar aan Suriname afgelegd.

Minister Lekhram Soerdjan gaf in februari jongstleden het startsein voor rehabilitatie van het pompgemaal. Het streven is om dit project voor eind 2019 geheel op te leveren.