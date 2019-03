Ook aandacht voor Wereld Water Dag in Suriname

PARAMARIBO, 21 maart – Geen leven zonder water. Een internationale dag in het teken van water, Wereld Water Dag. Deze speciale dag wordt wereldwijd herdacht op 22 maart met als thema voor 2019 ‘Leaving no one behind’, hetgeen vertaald moet worden als toegang tot water voor een ieder. Op Wereld Water Dag wordt de focus vooral gelegd op het belang van water als essentiële levensbehoefte van de mens evenals de waterproblematiek, waarbij grote aantallen mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater.

Ongeveer 71 procent van ons aardoppervlak bestaat uit water. Onze oceanen bevatten ongeveer 95,5 procent van al het water in de wereld, maar ook rivieren, kreken, meren, kanalen, gletsjers en ondergrondse waterbronnen worden gerekend tot waterlichamen. Ondanks het feit dat er “zoveel” water op Aarde is, spreekt men thans van een wereldwijde watercrisis. Enerzijds, omdat zware druk wordt uitgeoefend op de beperkte hoeveelheid water dat geschikt is voor menselijke consumptie (slechts 2.5 procent van de totale waterhoeveelheid) als gevolg van landbouwactiviteiten en veranderde neerslagpatronen, als resultaat van de opwarming van de aarde.



Anderzijds, omdat niet iedereen in de wereld ongelimiteerd toegang heeft tot veilig drinkwater. Vanwege deze reden werd in 2010 de toegang tot schoon drinkwater en sanitatie uitgeroepen tot een basis mensenrecht door de Verenigde Naties (VN).

Met de groeiende wereldbevolking wordt er een steeds grotere druk gelegd op de waterbronnen in de wereld die toegang bieden tot drinkwater. Met het thema “Leaving no one Behind”, wil de Verenigde naties (VN) landen stimuleren er alles aan te doen, om elke inwoner van het land te voorzien van schoon drinkwater, ongeacht de sociale status van de inwoner.

Wereldwijd hebben 2.1 miljard mensen thuis geen toegang tot schoon drinkwater. In Suriname heeft een groot deel van de bevolking wel deze toegang en waar dat niet het geval is, wordt gewerkt om dit tot een feit te maken. Onze waterbronnen zijn van nature kwalitatief goed en met de nodige zuivering drinkbaar. Deze gift van de natuur moet gekoesterd worden door de huidige en komende generaties. Vanwege deze redenen heeft de regering van Suriname prioriteitsgebieden met betrekking tot het waterbeleid geformuleerd. Een daarvan is het opzetten van nieuwe drinkwaterfaciliteiten en het onderhouden van reeds bestaande of oude faciliteiten.

Een initiatief in dit kader is de formulering van het Suriname Water Supply Master Plan (SWSMP) om de nodige investeringen voor de toenemende drinkwaterbehoefte in Suriname te bepalen, evenals in de toekomstige drinkwater behoefte te kunnen voorzien. Voorts zijn er ook waterwetten geformuleerd en wordt er momenteel gewerkt aan de goedkeuring van deze wetten. Hiermee wil de regering vooral richting geven aan het nationaal waterbeleid waarbij de mens een centrale plaats inneemt