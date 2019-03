Nederlandse krant De Telegraaf noemt Oedit de ‘Surinaamse Escobar’

AMSTERDAM/PARAMARIBO, 20 mrt – Zeer opmerkelijk bericht vandaag in de Nederlandse krant De Telegraaf. In een artikel in die krant wordt de Surinaamse ondernemer Radj Oedit de Surinaamse ‘Escobar’ genoemd. Volgens de schrijver van het artikel, Mick van Wely, is Oedit een ‘cokekopstuk’ en zou hij nauwe banden hebben met de Nationale Democratische Partij (NDP) van president Desi Bouterse en ook een geldschieter van de partij zijn.

Oedit’s advocaat Nico Meijering benadrukt dat zijn cliënt geen ’verleden’ heeft en een onberispelijke zakelijke staat van dienst heeft. De advocaat benadrukt verder dat Oedit geen lid is van de NDP of geldschieter is van Bouterse. Die eerste uitspraak van Meijering is opmerkelijk omdat Oedit al eerder in verband is gebracht met drugs door Nederlandse media, zoals in dit artikel van Waterkant.Net naar voren kwam.

Oedit zit sinds oktober 2018 in Nederland vast. Volgens De Telegraaf houdt het Nederlandse Openbaar Ministerie hem in een Nederlandse cel omdat hij vluchtgevaarlijk zou zijn.

De autoriteiten in Suriname hebben om uitlevering gevraagd, maar O. vecht dat samen met zijn advocaat Nico Meijering aan. Volgens de strafpleiter is het ’vanwege medische redenen onmogelijk en risicovol voor hem om te reizen’. Op 9 mei dient een rechtszitting rond zijn uitlevering.