In auto aangetroffen lijk is van 54-jarige man die zelfmoord zou hebben gepleegd

PARAMARIBO, 19 mrt – Het ontzielde lichaam dat vanmiddag in een voertuig aan de Kleinestraat in Paramaribo-Noord werd aangetroffen, is van de 54-jarige Premchand J. Het Korps Politie Suriname heeft sterk het vermoeden dat er sprake is van zelfmoord, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd.

Volgens de krant had het slachtoffer een schotverwonding door het hoofd. Tijdens het onderzoek trof de politie ook een zes pagina’s tellende afscheidsbrief aan waarin het motief voor de daad werd vermeld. De wetsdienaren vonden verder een huls en vuurwapen in het voertuig.

Het ontzielde lichaam werd in belang van het onderzoek in beslag genomen door de politie. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitalen Delicten.