PARAMARIBO, 19 mrt – In Paramaribo heeft het Korps Politie Suriname vandaag een lijk aangetroffen. Dat gebeurde aan de Kleinestraat in Paramaribo-Noord. Volgens de eerste informatie die Waterkant.Net bereikte had het lijk een schotverwonding. Het stoffelijk overschot werd vanmiddag iets na 12.00u aangetroffen.

De politie is momenteel ter plekke bezig met het onderzoek. Er is nog geen officiƫle informatie naar buiten gekomen. Zodra er meer bekend is vullen wij dit artikel aan, dus later meer.