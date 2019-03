Miss Panamá 2011 op bezoek in Suriname voor Copa Airlines

PARAMARIBO, 20 mrt – De oud Miss Panamá Universe Sheldry Sáez is momenteel op bezoek in Suriname. De 27-jarige Miss, die in 2011 de titel in haar land won, is in Suriname samen met een marketing-team van Copa Airlines. Deze luchtvaartmaatschappij opent op 10 juli een nieuwe lijndienst tussen Panama Stad en Paramaribo.

De Panamese schone heeft een aantal foto shoots gedaan, waarvan de foto’s wellicht gebruikt zullen worden ter promotie van Suriname in Panama. Sáez is op foto’s te zien bij de kathedraal, op een Chinese markt maar ook in het binnenlands dorp Pikin Slee. Daarnaast deed ze een plantage tour.

Copa Airlines is één van de grootste maatschappijen van Latijns-Amerika. In thuisbasis Panama Stad kunnen reizigers overstappen op vluchten naar tientallen bestemmingen in de Verenigde Staten, Midden- en Zuid-Amerika. Suriname wordt twee keer per week, op woensdag en zaterdag, aangevlogen met een Boeing 737-700.

Door de nieuwe verbinding wordt het mogelijk om in acht uur van Paramaribo naar Mexico Stad te vliegen. Ook diverse steden aan de westkust van de Verenigde Staten zijn straks beter bereikbaar vanuit Suriname. De vluchtduur naar Panama zelf bedraagt 4,5 uur. Bekijk enkele foto’s hier: