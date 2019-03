Vanaf 1 juli extra KLM vlucht naar Suriname

AMSTERDAM, 20 mrt – Vanaf 1 juli 2019 gaat de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) vijf keer per week in plaats van vier keer per week naar Suriname. Dat meldt de Nederlandse reissite Travelpro. Volgens Travelpro heeft het bedrijf bekendgemaakt dat het dit zomerseizoen ook op vier extra bestemmingen gaat vliegen.

“We zoeken altijd naar nieuwe mogelijkheden om ons netwerk te optimaliseren. We zijn blij dat we met deze nieuwe bestemmingen nog meer reismogelijkheden beschikbaar maken voor onze passagiers”, aldus KLM-topman Pieter Elbers.

Op 1 juli lanceert KLM ook nog de nieuwste versie van de Dreamliner: de Boeing 787-10 met 344 stoelen. Dit vliegtuig van de nieuwste generatie is een aanvulling op de dertien Boeing 787-9-toestellen van het bedrijf.

Het is niet bekend of de KLM, net als TUI, ook met dit nieuwe toestel naar Suriname zal vliegen.