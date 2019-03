Groep advocaten in Suriname wil herstel eer in de advocatuur

PARAMARIBO, 20 mrt – Op zaterdag 23 maart 2019 worden de verkiezingen voor de Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA) gehouden. Benito Pick, Murwin Dubois, Anne-Marel Linger, Seema Doelam, Nalini Ramnarain, Glenn van der San en Serena Essed weten waar ze voor gaan. “Wij willen de stand van de advocatuur verheffen. Dit beroep heeft veel van zijn glans verloren.”

Kandidaat-deken Pick maakt zich vooral zorgen over het feit dat niet meer wordt opgekeken naar advocaten in Suriname: “Onderling gaan we steeds minder collegiaal met elkaar om en beroepsregels worden steeds minder in acht genomen. De decadentie is ingezet. En die decadentie willen wij een halt toeroepen.”

Confrère Dubois verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van de SOvA en vergelijkt die met het heden. “Leden zijn het erover eens dat de SOvA in de afgelopen jaren nauwelijks van betekenis voor hen is geweest. De SOvA heeft er niets aan gedaan om het advocatenberoep weer te verheffen.” Pick en Dubois schetsen situaties binnen de gebouwen van het kantongerecht waar de advocaat niet meer vrijelijk de toegang heeft om zijn werk te kunnen doen, terwijl de overige actoren binnen het rechtsbestel dat wel hebben. Voor de advocaten zouden bijvoorbeeld pasjes in bruikleen gegeven kunnen worden voor vrije toegang tot de faciliteiten van het kantongerecht.

Op papier telt de SOvA ruim tweehonderd leden. Maar volgens Pick is dit niet terug te zien in de praktijk: “De SOvA functioneert al een aantal jaren niet op het gewenste niveau. Er is geen eenheid binnen de advocatuur. Wij zien elkaar als concurrenten met allerlei nare gevolgen voor de cliënt, terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Iedereen heeft zijn eigen expertiseveld en daarbinnen zou het mogelijk moeten zijn om prima met elkaar samen te werken.”De groep-Pick die ten strijde trekt met minstens twaalf jaar expertise in het vak, heeft dan ook in haar programma opgenomen dat regelmatig zal worden gecommuniceerd met de leden. Het gaat daarbij vooral om de kwaliteit en niet om de kwantiteit: “We willen niet vóór de leden bepalen, maar mét de leden. Daarom is ons kandidaat-bestuur ook een weerspiegeling van de advocatuur in Suriname.”

De leden van de groep-Pick zijn aangesloten bij de advocatenkantoren Sewcharan Advocaten, DP Legal, 4 Justice Advocaten, Advocatenkantoor Lim A Po, Baarh Advocaten en Advocatenkantoor Van der San. Permanente educatie is een van de 15 speerpunten van deze groep: “Momenteelis er alleen voor stagiairs de beroepsopleiding advocatuur. Wij willen permanente educatie, ook voor de reeds beëdigde advocaten. Alleen zo kun je verstarring in het vak voorkomen en de rechtsontwikkeling op gang brengen. Het beroep van advocaat is een nobel beroep. Dit moet ook blijken uit de organisatie van de beroepsgroep. De SOvA moet dus een transparantie organisatie zijn, die goed contact heeft met haar leden. Dit is thans niet het geval. Wij gaan dan ook voor het weer op orde brengen van de Surinaamse Orde van Advocaten: Orde binnen de Orde!”

Intussen zijn alle kandidaten die de groep-Pick heeft voorgedragen, goedgekeurd.