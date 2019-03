Voetganger die door busje in Suriname werd doodgereden is 47-jarige man

PARAMARIBO, 16 mrt – De voetganger die gisteravond door een busje in Suriname werd doodgereden is de 47-jarige Gilbert Boerleider. Uit onderzoek van de Surinaamse politie is gebleken dat de autobus bestuurder, die hem aanreed, met hoge snelheid over de weg reed. Het slachtoffer werd hierdoor tientalen meters meegesleurd door het voertuig en overleed ter plekke meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens verklaring van de bestuurder, de 23- jarige Asishkoemar L., was hij dichtbij de kruising van de Martin Luther Kingweg en de Ramgoelamweg toen hij een aantal meters voor zich het slachtoffer de weg zag oversteken. Hij zou nog geprobeerd hebben de aanrijding te voorkomen, wat hem niet gelukt is.

De schade aan het voertuig is aanzienlijk. De bestuurder werd onderworpen aan een blaastest en gebleken is dat hij niet onder invloed van alcohol deelnam aan het verkeer. Hij is ook in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs, dat hangende het onderzoek is ingevorderd. Ook is de autobus ter herkeuring in beslag genomen.

De politie van de Verkeers-Unit Paramaribo is belast met het verder onderzoek. Gilbert Boerleider is de 18e verkeersdode dit jaar in Suriname.