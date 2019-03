Na nieuwe e-ID krijgt Suriname ook modernere rijbewijzen en paspoorten

PARAMARIBO, 16 mrt – Na de elektronische identiteitskaart (e-ID) krijgt Suriname binnenkort ook een e-Rijbewijs. Het ‘print house’ dat de e-ID afdrukt, zal binnen niet al te lange tijd ook het printwerk van digitale rijbewijzen overnemen van het Korps Politie Suriname (KPS). Dit zegt coördinator e-Goverment Gardelito Hew A Kee tegen dagblad De Ware Tijd.

Naast het vernieuwde rijbewijs zal ook het paspoort worden gemoderniseerd schrijft de krant. Zowel bij de paspoorten als bij de pvc-rijbewijzen zal worden gewerkt totdat de voorraad op is. Wat er aan pvc-rijbewijzen nog over is, wordt eerst gebruikt om daarna over te gaan tot e-rijbewijzen aldus Hew A Kee.

In 2005 is het Caricompaspoort geïntroduceerd. Dit was een geheel geautomatiseerd systeem dat heel veel verschilt van de oude paspoorten van vijftien jaar terug. Het Caricompaspoort is leesbaar door de machine en werd dus niet meer met de hand geschreven. Vorig jaar werd bekend dat de 2D-barcode, die op de houderpagina van het paspoort is aangebracht, is verboden. Houders met een 2D-barcode in hun paspoort mogen het vernieuwen op de dag waarop het vervalt. Het nieuwe paspoort zal wel aan de nieuwe eisen voldoen schrijft De Ware Tijd.