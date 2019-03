Meeting ministerie met muziekindustrie Suriname over auteursrechten en royalties innen

PARAMARIBO, 16 mrt – Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft deze week aftastende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Surinaamse muziekindustrie. Dit gebeurde tijdens een speciale bijeenkomst in de Kamer van Koophandel. De bedoeling was om de creatieve industrie waaronder, kunst, muziek en nijverheid, te informeren over onder ander het auteursrechtenbeleid door het Bureau Intellectuele Eigendommen (BIE) van het ministerie.

BIE is de uitvoerende instantie van het auteursrechtenbeleid van de overheid. Artiesten zijn ge√Įnformeerd over de taken en bevoegdheden van dit bureau. Ook de toegankelijkheid van de Surinaamse muziekindustrie tot de digitale service voor muziek Spotify kwam aan de orde.

Volgens Darryl Pinas van BIE zijn veel mensen niet bekend met het auteursrechtenbeleid. Hij gaf daarom een uiteenzetting van de verschillende facetten binnen het auteursrechtenbeleid en het gebruik van diverse muziek streamingsites waaronder de internationale muziek streamingsite Spotify.

Volgens de Surinaamse overheid is deze bijeenkomst met de muziekindustrie een eerste aanzet om samen met de artiesten van gedachten te wisselen over hoe Suriname royalties kan innen en hoe wij ons land internationaal bekend kunnen maken. Aan de artiesten is daarom gevraagd na te gaan wat de knelpunten zijn en wat de overheid kan doen om die op te heffen opdat de artiest optimaal toekomt hetgeen waarvoor hij/zij heeft gewerkt.