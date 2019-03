Suriname wint met 3-1 van Guyana tijdens oefeninterland in Nickerie

PARAMARIBO, – Suriname heeft vanmiddag, tijdens een oefeninterland in het district Nickerie, met 3-1 gewonnen van buurland Guyana. Het was voor het eerst in de geschiedenis van Suriname dat een interland voetbalwedstrijd gespeeld werd buiten Paramaribo. De vriendschappelijke wedstrijd van ‘NATIO’ werd als een officiële wedstrijd bij de Concacaf ingeschreven, aldus coach Dean Gorre tegen Starnieuws.

In de eerste helft maakte Suriname alle doelpunten. In de 22ste minuut werd het 1-0 via een strafschop benut door Stefano Rijssel. Suriname bleek veel sterker en heeft aardig wat kansen onbenut gelaten. Door een solo van Invenzo Comvalius die 3 verdedigers omspeelde en de bal koel in de hoek schoof was het na 31 minuten gespeeld 2-0.

Natio kreeg veel mogelijkheden om de score te vergroten maar pas in de 38ste minuut was het raak. Na een voorzet van Stefano Rijssel benutte Dimitrie Apai de voorgeschotelde kans en werd het 3-0. Dit was ook tegelijkertijd de ruststand. Guyana maakte in de 2e helft de ere treffer gescoord door Kelcey Benjamin die daarmee de eindstand bepaalde op 3-1.

In een persconferentie vooraf zei Gorré dat hij de wedstrijd beschouwt ziet als een meetmoment en generale repetitie, voor het treffen tegen St. Kitts & Nevis op 23 maart a.s. Na deze oefenwedstrijd zal bepaald worden wie er op 23 maart zullen spelen.