Ministerie benadrukt: géén dode door Dengue in Suriname

PARAMARIBO, 15 mrt – Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft in een vandaag uitgegeven bericht benadrukt dat er geen doden te betreuren zijn door dengue in Suriname. Aanleiding hiervoor is een eerder bericht van het Surinaams ministerie waarin gesproken werd over één dode.

In een rectificatie met betrekking tot een eerder ‘Dengue updates’ bericht in Suriname, schrijft het departement:

Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat er in het bericht van Dengue updates in Suriname welke op 14 maart 2019 gepubliceerd is in de media middels een omissie is aangegeven dat er 1 sterfgeval is gerapporteerd voor dengue via het landelijke systeem. Het ministeriemaakt hierbij bekend dat er geen doden te betreuren zijn voor dengue in Suriname.

Het ministerie van Volksgezondheid en het BOG blijven de situatie nauwkeurig volgen en attendeert de gemeenschap de voorzorgsmaatregelen om dengue te voorkomen, te blijven volgen. Het bericht over een dode was al overgenomen door andere media: