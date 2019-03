18-jarige Surinamer verdacht van moord op 17-jarige Britse tiener

PARAMARIBO, 15 mrt – Een 18-jarige Surinamer wordt in Engeland verdacht van de moord op een 17-jarige Britse tiener. Dat meldt Radio ABC vandaag. De jongeman Svenson O., die de Surinaamse nationaliteit bezit, verscheen gisteren voor de rechter. De tiener Jodie Chesney werd begin maart doodgestoken in een park in London.

Volgens het Surinaams radiostation zaten het meisje en haar vriend rustig op een bankje toen iemand haar in de rug met een mes aanviel. Het motief van de daders -ze waren met z’n drieën- is onduidelijk. Svenson O. is de derde verdachte en werd negen dagen na de moord gearresteerd.

De moord op de tiener heeft geleid tot enorme publieke verontwaardiging. Duizenden liepen mee in demonstraties tegen zinloos geweld.

Engelse media hebben de jongeman z’n foto gepubliceerd alsook z’n achternaam. De familie reageerde bij de Mail Online: