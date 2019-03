Surinaamse president op bezoek in Inheems dorp Apoera

PARAMARIBO/APOERA, 15 mrt – De president van de Republiek Suriname, Desi Bouterse, is momenteel in het ressort Kabalebo en wel in het inheems dorp Apoera. Tijdens dit bezoek ontvangt het staatshoofd verschillende organisaties en werkgroepen om knelpunten en oplossing modellen te bespreken aangaande vraagstukken in het gebied.

Kapitein Carlo Lewis van Apoera zegt dat het gesprek vruchtbaar is geweest. Hij blikt tevreden terug en is blij dat zaken aangaande het gebied besproken zijn geworden met de president. Een van de knelpunten is de weg van Apoera naar Washabo. “De president van Suriname heeft voor ons een persoon in kwestie gebeld en zijn de afspraken nu hard gemaakt”, zegt Lewis.

In september zal Baitali van start gaan met het asfalteren van de weg van Apoera naar Washabo. Voor nu tot september zullen er werkzaamheden voorafgaande aan de asfaltering worden verricht. Verder geeft het dorpshoofd aan dat ze een motto hebben: ” give us the tools en dan voeren we uit. Nu wij de tools hebben gaan wij samen met de nieuwe districtscommissaris Joanna Aroepa ertegenaan. Er is ook aandacht gevraagd voor de weg van Apoera naar Nickerie. Deze zal ontwikkeling bieden voor onder andere het onderwijsproces, de gezondheidszorg en handel.

President Bouterse heeft verder ook gesproken met onder andere de Surinaamse vrouwenorganisatie die zich bezighoudt met het verwerken van krappa olie, sportorganisaties, leerkrachten en individuen. De delegatie keert op zondag 17 maart terug naar Paramaribo.