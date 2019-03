President Inter-American Development Bank (IDB) bezoekt Suriname

PARAMARIBO, 13 mrt – Luis Alberto Moreno, de president van de Inter-American Development Bank (IDB) heeft gisteren een bezoek gebracht aan Suriname. Hij had daarbij een ontmoeting met de Surinaamse minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Tijdens dit bezoek zijn een aantal belangrijke zaken goed doorgenomen, waaronder de uitdagingen van de huidige macro economische situatie van Suriname.

De IDB is in de moeilijkste tijden een belangrijke partner voor Suriname geweest. Minister Hoefdraad gaf in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan dat het daarom noodzakelijk was om de topman van deze instelling een beeld te geven van de huidige ontwikkelingen.

Los van de gesprekken die de bewindslieden hebben gevoerd, zijn er ook een tweetal documenten ondertekend. Het eerste document, een ‘Contingent Loan for Natural Disasters Emergencies’, kan gezien worden als een soort verzekering die alleen gebruikt zal worden in geval een noodsituatie vanwege een natuurramp ontstaat. “Zo af en toe worden wij als land getroffen door zware regenbuien en overstromingen, ook in het binnenland. Deze lening is puur om te voorkomen dat, op het moment dat er een dergelijke ramp zich voordoet, er naar gelden gezocht moet worden om de mensen hulp te bieden”, merkte de minister op. Door deze lening is Suriname verzekert van snelle financiële hulp tot maximaal 30 miljoen USD bij natuurrampen.

Het tweede document, ‘Support to Agricultural Competitiveness in Suriname’ betreft een schenking van de Europese Unie (EU) via de IDB van 2.7 miljoen USD voornamelijk voor de afbouw van het landbouw laboratorium. Dit laboratorium zal volgens de bewindsman een enorme stap vooruit zijn en een belangrijke aanvulling zijn op de ontwikkelingen die reeds in deze sector plaatsvinden.

Naast het gesprek met minister Hoefdraad werd ook een bezoek gebracht aan het energieproject dat via de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) met ondersteuning van de IDB wordt uitgevoerd. Ook werd de nieuwe Fernandes Bakkerij die via financiering van IDB Invest is opgezet, bezocht.

De president van de Bank gaf aan dat dit bezoek een heel belangrijke was en dat de relatie tussen de IDB en Suriname fantastisch verloopt. “Wij zijn hele goede partners in zowel goede als slechte tijden”, zei president Moreno.