Suriname krijgt nieuwe bevelhebber Nationaal Leger: Kolonel Robert Kartodikromo

PARAMARIBO, 13 mrt – Het Nationaal Leger van Suriname wordt ingaande 22 maart 2019 voorzien van een nieuwe leiding. De inauguratie van de nieuwe bevelhebber Kolonel Robert Kartodikromo vindt plaats op bovengenoemde datum. De opperbevelhebber der strijdkrachten zijne excellentie Desiré Delano Bouterse zal conform de procedure de nieuwe bevelhebber installeren.

Verder wordt Luitenant-kolonel Cherryl Chan Jon Chu benoemd in de functie van Chef Generale Staf, Majoor Tonny Haps in de functie van Commandant Landmacht, Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen in de functie van Commandant Marine, terwijl Luitenant-kolonel Marven van Huisduinen in de functie van Commandant Luchtmacht wordt geïnstalleerd.

Luitenant-kolonel Floyd Mettendaf wordt geïnstalleerd in de functie van Commandant Korps Militaire Politie.