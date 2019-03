Vijftien jaar cel voor man die op onschuldige mensen in Suriname schoot

PARAMARIBO, 12 mrt – De 21-jarige man die op 17 september vorig jaar op onschuldige mensen te Sunnypoint schoot, is gisteren door de rechtbank in Suriname veroordeeld tot vijftien jaar cel. Bij het schieten werd een 53-jarige vrouw dodelijk geraakt en raakten vijf anderen gewond. De slachtoffers zaten op de bus te wachten en liepen naar de winkel.

De verdachte zou volgens getuigen uit het niets scho­ten met een jacht­ge­weer hebben gelos­t. Hij nam het op voor een dief die door buurtbewoners achterna werd gezeten en zou zijn mishandeld, na een gepleegde diefstal.

De schutter, die nog nooit eerder in aanraking was geweest met justitie, ver­klaar­de dat het niet zijn be­doe­ling was ie­mand te do­den. Hij ging gis­te­ren op zijn knie­ën in de be­klaag­den­bank en vroeg een kans.

De rech­ter zei daarop tegen hem om in de kerk op de knie­ën te gaan en niet in de rechts­zaal.