Draag letterlijk je steentje bij aan de bouw van een basisschool in Gambia

AMSTERDAM/ALJAMDU – Voor jonge kinderen in Nederland, maar ook Suriname is het de normaalste zaak van de wereld. Onderwijs volgen op een basisschool in de buurt waar je gebruik kunt maken van een tafel, een stoel en allerlei lesmaterialen. In het Gambiaanse dorp Aljamdu is dat voor 150 jonge kinderen (5-12 jaar) helaas geen vanzelfsprekendheid. Daar wil de FUN Foundation verandering in brengen. Daarom is de stichting de ‘Draag je steentje bij’ actie gestart, waarbij iedereen voor een klein bedrag van €5 letterlijk hierzijn steentje kan bijdragen aan de bouw van een nieuwe basisschool.

‘Een schoolgebouw is keihard nodig. De kinderen lopen dagelijks ruim zeven kilometer over een zandweggetje en in extreme hitte om naar school te kunnen. De school waar ze nu naar toe gaan is ook nog eens te klein en heeft te weinig lesmaterialen voor alle kinderen.’

Armste regio

Aan het woord is Ron Brouwer, voorzitter van de FUN Foundation. Hij zet zich samen met een tiental vrijwilligers al ruim vijf jaar in voor de gemeenschap in Aljamdu, een van de armste regio’s in Gambia.

‘Gelukkig is het basisonderwijs vanaf het zevende levensjaar gratis in Gambia. Als kinderen dan geen goed onderwijs kunnen volgen, omdat de faciliteiten daarvoor ontbreken en vanwege klimatologische omstandigheden, dan is dat verschrikkelijk. Dat heb ik afgelopen november zelf nog ervaren toen ik namens de stichting in Aljamdu was.’

Door het bouwen van een nieuwe basisschool kunnen alle 150 kinderen goed onderwijs volgen en krijgen zij uitzicht op een mooie toekomst. Brouwer: ‘Met deze actie willen wij de benodigde €35.000,- inzamelen om de basisschool te realiseren en iedereen kan letterlijk zijn steentje bijdragen!’

Doneer je eigen steen

De Gambiaanse regering is helaas niet bij machte om goed onderwijs voor alle kinderen in Gambia te faciliteren. Daarom wil de FUN Foundation de kinderen in Aljamdu helpen met de steun van de mensen in Nederland.

‘De bouw willen wij met de liefdadigheid van vele mensen mogelijk maken. Als het schoolgebouw af is, dan zullen wij de naam van elke donateur in het gebouw terug laten komen. Zo heeft iedereen letterlijk zijn steentje bijgedragen’, aldus Brouwer.

Help mee door een klein bedrag van €5,- te doneren voor een steen. Draag jij ook je steentje bij aan de bouw van de school? Ga naar www.fun-foundation.nl/draagjesteentjebij.