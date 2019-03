Indonesische ondernemers tevreden na bezoek aan Suriname

PARAMARIBO, 12 mrt – Een Indonesische ondernemersdelegatie heeft op maandag 11 maart een bezoek gebracht aan de Surinaamse minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Daarbij werd besproken welke mogelijkheden er voor de beide landen bestaan als het gaat om samenwerken. Volgens het ministerie is de delegatie die gesprekken heeft gevoerd met diverse Surinaamse partners, tevreden huiswaarts gekeerd.

Aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt de bewindsman, dat er na de uitstekende opgebouwde relatie met China en India, nu wordt getracht via de goede betrekkingen met Indonesië potentiële investeerders aan te trekken. Indonesië is een groot land met bijkans 260 miljoen inwoners, met heel veel ervaring op diverse gebieden zoals industrie, landbouw en mijnbouw. Minister Hoefdraad geeft aan dat op het gebied van de mijnbouw en de Urban planning er duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Tussen de bedrijven MedcoEnergi en Grassalco is er een non disclosure agreement, als het gaat om uitwisseling van data wat zal leiden tot een overeenkomst tot samenwerken. Met de Anton de Kom Universiteit zijn er ook afspraken gemaakt op het gebied van mijnbouw, geologie en energie. Studenten van de Faculteit der Technologische Wetenschappen kunnen op deze gebieden studeren in Indonesië, stelt minister Hoefdraad die ook laat weten dat met de private sector er Memorandum of Understanding is getekend.

Ricardo Panka, ambassaderaad van Suriname in Indonesië die ook ervoor gezorgd heeft dat de investeerders naar ons land zijn afgereisd, geeft aan dat Suriname zich concentreert op de economische diplomatie. Het is goed om de mogelijkheden die deze partner heeft en beschikbaar stelt te gebruiken. Vanuit de Surinaamse ambassade in Jakarta wordt volgens Panka ook actie ondernomen om Surinaamse bedrijven te betrekken bij de ontwikkelingen in Indonesië. De ambassaderaad geeft aan dat er gekeken wordt naar welke sectoren voor Suriname van belang zijn. Van daaruit is de selectie van bedrijven/investeerders gemaakt, om ons land te bezoeken. Hij noemde ondermeer de sectoren, duurzame energie, aardolie en huisvesting waarover van gedachten is gewisseld.

Panka verwacht dat in de toekomst nog meer investeerders naar Suriname zullen komen. Gesprekken zullen plaatsvinden met de agrarische – en de toerismesector in Indonesië. Veel is afhankelijk van de verbindingen tussen de beide landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig te kijken naar de mogelijkheid voor luchtvaartverdragen met het Aziatische land, zodat ons land ook kan dienen als hub naar de Caricom en Zuid-Amerika. Niet alleen op het niveau van de regering maar ook op dat van de entrepreneurs kan er contact gezocht worden, om zo de samenwerking tussen de beide landen verder te verstevigen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft ook een significante rol gespeeld bij het in contact komen met de Indonesische investeerders, aldus Panka.

Noor Wahyu Hidayat van het bedrijf MedcoEnergi zegt desgevraagd, dat hij is afgereisd naar Suriname om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor zijn onderneming. Van gedachten is gewisseld met de NV Energie Bedrijven Suriname, voor wat betreft schone energie. Prasetyoadi Tiyok van Planning & Development Workshop ziet ook mogelijkheden in ons land. Kennis en ervaring zal met Suriname worden gedeeld, als het gaat om ondermeer woningbouw en stedelijke ontwikkeling.

Beide heren zeggen een zeer constructieve week in Suriname te hebben gehad en spraken de hoop uit dat de samenwerking veel voordelen voor beide landen zal bieden.