LVV steunt boeren in Suriname bij terugdringen ‘vruchtrot’ in peper

PARAMARIBO, 9 mrt – Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) steunt verbouwers van peper en paprika met de nodige adviezen bij het terugdringen van vruchtrot. Al geruime tijd worden peperaanplanten in ons land geteisterd door de Anthracnose ziekte, beter bekend als vruchtrot. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die de peperaanplant in elke groeifase kan infecteren. Peperverbouwers kunnen hierdoor voor 10- tot wel 80% aan opbrengstderving lijden. Ook bij het gewas paprika richt deze agressieve schimmel veel schade aan. De ziekte wordt herkend aan ingezonken, donkere vlekken op de pepervruchten.

Een delegatie bestaande uit voorlichters en onderzoekers van LVV bracht in verband hiermee op dinsdag 5 maart 2019, een veldbezoek aan enkele peperaanplanten in het district Commewijne. Daar werd geconstateerd dat de schimmelverspreiding door diverse factoren bespoedigd, of juist werd vertraagd. De vochtige klimatologische omstandigheden van Suriname zijn zeer gunstig voor de groei van de schimmel.

Het feit dat deze schimmel via besmet zaad, grond, water en lucht kan worden verspreid, maakt dat deze ziekte niet makkelijk is te bestrijden. Eenmaal in de aanplant, kan anthracnose echter onder controle worden gehouden, middels het toepassen van enkele beheersmaatregelen. Indien er aangetaste peperplanten worden ontdekt, horen onmiddellijk de vruchten en alle aangetaste plantendelen te worden vernietigd. Bij beplanting moet gezond plantmateriaal worden gebruikt.

Een goed drainage en irrigatiesysteem speelt ook een belangrijke rol in het beheersen van deze ziekte. Tijdens het veldbezoek heeft de delegatie verder geconstateerd dat het planten met voldoende tussenliggende ruimte, zorgt voor goede ventilatie, waardoor de ziekte aanzienlijk beheersbaar wordt. Zo zijn er meerder factoren die de peper-of paprikaboer in acht kan nemen teneinde deze ziekte zo goed mogelijk onder controle te houden. Het ministerie van LVV benadrukt dat verbouwers van peper en paprika zich voor advies steeds kunnen wenden bij dit departement.