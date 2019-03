Broederliefde deze maand voor Phagwa event in Suriname

PARAMARIBO/ROTTERDAM, 9 MRT – De bekende Nederlandse hip-hopgroep Broederliefde bezoekt Suriname voor een optreden op het Phagwa event ‘Harcore goes Phagwa’. Dit vindt plaats op 21 maart Phagwadag, op het onafhankelijkheidsplein. “We zijn er weer op srananfasi. Hardcore goes Phagwa enBroederliefde goes Phagwa. Houdt de liefde. Hopi poeder”, uiten de bandleden op onderstaand promofilmpje op Facebook over het optreden.

Het wordt het derde optreden van Broederliefde in Suriname, maar het eerste optreden met een live band. Eerder was de groep te bewonderen op het Torarica Urban Festivals van 2016 en 2017. Broederliefde scoorden ook in Suriname hits met Mi No Lob, Jungle, Officieel en Jezus man.

De groep heeft Antilliaanse, Dominicaanse en Kaapverdische roots en groeide in Nederland op. Ze zijn een stel oude voetbalvrienden die samen de studio in gingen.

Naast Broederliefde is ook Poke op 21 maart aanwezig op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo.