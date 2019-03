Personeel St. Vincentius Ziekenhuis in Suriname legt het werk neer

PARAMARIBO, 6 mrt – Het personeel van het RKZ oftewel St. Vincentius Ziekenhuis in Suriname heeft het werk vanmorgen neergelegd. Aanleiding hiervoor is het uitblijven van de ‘TWK’ over 2016 en 2017. “We kunnen dit niet meer accepteren, want we werken hard genoeg. We zijn het wachten beu” aldus een stakende medewerker tegen Waterkant.Net.

Het is niet de eerste keer dat er actie wordt gevoerd. Volgens een medewerker van het ziekenhuis moeten er steeds weer prikacties gehouden worden om het geld betaald te krijgen. “Als we dat niet doen worden we niet betaald. Maar zodra we actie voeren ‘is er ineens geld’ aldus de medewerker.

De staking is vanmorgen om 08.00u begonnen. Om 15.00u had nog niemand met het stakend personeel gesproken. Volgens deze medewerker zou directeur Manodj Hindori hebben aangegeven dat er sancties volgen als medewerkers het werk niet hervatten.