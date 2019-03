VIDEO: Bestelbusje ‘op hol geslagen’ te Meerzorg in Suriname

MEERZORG, 6 mrt – Een bijzonder filmpje over een op hol geslagen busje in Suriname wordt momenteel via social media verspreid. Te zien is hoe een bestelbusje in z’n achteruit keihard rondjes draait. In het voertuig is niemand aanwezig, tot grot verbazing van de mensen die het gebeuren aanschouwen.

Wat er precies aan de hand was is nog niet bekend. Het busje komt uiteindelijk tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Dit zou zich hebben afgespeeld te Meerzorg in het district Commewijne.

Bekijk het filmpje hieronder: