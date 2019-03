Tot vijf jaar cel geëist tegen oplichtersbende uit Nieuwegein

NIEUWEGEIN, 6 mrt – Tegen vier personen die ervan verdacht worden een criminele organisatie te vormen gericht op oplichting heeft de officier van justitie in Nederland vandaag gevangenisstraffen geëist tot vijf jaar onvoorwaardelijk. De zaak kwam aan het rollen toen er een verdenking rees tegen de 51-jarige hoofverdachte van drugshandel en hij grote sommen geld bleek te hebben overgemaakt naar zijn rekening in Suriname.

De drie mannen en een vrouw deden alsof ze wilden investeren in vastgoed of in sportclubs en lieten hun slachtoffers grote coupures vals geld omwisselen in kleinere coupures echt geld. Ze namen hierbij valse namen aan en opereerden als DGB Finance, Adelman Finance of Abbey Investments. Een van de mannelijke verdachten hield zich vooral bezig met vastgoed; de ander vooral met sporters of sponsorcontracten.

Uit het financiële onderzoek blijkt dat de leden van de organisatie grote geldbedragen voorhanden hebben gehad en uitgegeven zonder dat zij een verklaring kunnen geven voor de herkomst van dit geld. Al met al gaat het volgens het Openbaar Ministerie om “een astronomisch bedrag”, van vele tonnen, dat werd omgezet in auto’s, money transfers en dure kleding en sieraden. Dat maakt dat de officier ook witwassen bewezen vond.