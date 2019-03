Alarm over vervuiling binnenland van Suriname

PARAMARIBO, 4 mrt – De Surinaamse Facebook pagina Marowijne Suriname heeft afgelopen week alarm geslagen over ernstige vervuiling van het binnenland van Suriname. Op diverse foto’s is te zien hoe grote hoeveelheden afval gedumpt zijn in het water en langs de oever in het Lawa gebied.

Volgens de pagina zijn de boosdoeners ook bekend; illegale buitenlandse goudzoekers en Chinese winkeliers. De pagina schrijft hierover: “Beste toeristen, welkom naar onze vieze binnenland, met troep van illegale buitenlanse goudzoekers, en chinese winkeliers aan de lawa..“

De troep is ernstig omdat het midden in de prachtige Surinaamse natuur gedumpt is. Bekijk meer foto’s hieronder: