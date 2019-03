HILVERSUM, 4 mrt – RTL stopt per direct met het programma RTL Late Night. Vanavond is de laatste uitzending. Presentator Twan Huys volgde in september de in Suriname geboren presentator Humberto Tan op. Die werd door RTL van het programma gehaald omdat de kijkcijfers tegenvielen. Dat heeft schijnbaar niet geholpen want nu is het definitief over en uit voor het programma.

Huys zegt in een verklaring op de site van RTL: “Helaas heeft het programma niet het grote publiek kunnen bereiken.” Ook RTL-directeur Sven Sauvé heeft gereageerd en zegt: “Helaas moeten we concluderen dat het ondanks alle inzet niet is gelukt om de kijker aan het programma te binden.”

Toen Humberto Tan in september vorig jaar van het programma werd gehaald omdat RTL Late Night last had van tegenvallende kijkcijfers, zei hij dat hij het er niet mee eens was. Tan respecteerde het besluit wel. Volgens velen is dit het bewijs dat de tegenvallende kijkcijfers niet aan Humberto lagen.

De oud-RTL Late Night presentator heeft nog niet gereageerd op het nieuws.