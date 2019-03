Politie Suriname houdt autodieven die auto’s sloopten en helers aan

PARAMARIBO, 1 mrt – De politie in Suriname heeft deze week vijf mannen aangehouden voor autodiefstal en heling. De mannen zijn ondermeer verantwoordelijk voor het compleet slopen van een witte Toyota Ist in het ressort Geyersvlijt. Ook een Toyota Mark X werd gestolen en eveneens gesloopt terug gevonden in hetzelfde ressort meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Op sociale media verscheen de afgelopen periode een filmpje waarin werd aangegeven dat criminelen in de maand januari de witte Toyota Ist helemaal gesloopt hadden. Naar aanleiding van dat filmpje kwam de 23-jarige verdachte Dwayne V. in beeld. Hij werd op dinsdag 26 februari door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) opgespoord en aangehouden. Op zijn aanwijzing werden zijn twee kompanen Denilson A. en Shevarro, K. ook aangehouden.

De drie bekenden de strafbare feiten gepleegd te hebben en gaven aan dat zij de gesloopte delen van de gestolen voertuigen verkocht hebben aan de twee helers Ashish G. (35 jaar) en Steve Ch.(33 jaar). Deze helers werden eveneens op dinsdag 26 februari opgespoord en aangehouden meldt de politie.

Deze vijf verdachten werden door het RBTP overgedragen aan de politie van het ressort Geyersvlijt. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn alle vijf verdachten in verzekering gesteld.

Eerder kon je op Waterkant.Net ook al lezen dat de diefstal van auto (onder)delen zoals zijspiegels, bumpers, voor- en achterlichten maar ook accu’s een ware plaag in Suriname is. Er gaat geen dag voorbij of er wordt melding gemaakt van deze vorm van criminaliteit, zoals hieronder te zien is:

Deze auto werd gestolen in Suriname en compleet gestript teruggevonden door de eigenaar.