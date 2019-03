KennisKring organiseert lezing over criminaliteit en veiligheid in Suriname

PARAMARIBO, 1 mrt – Terwijl de samenleving bezig is met de rij-en voertuigen belasting, het vertrek van centrale bank governor Gersie alsook het dis-respect/misleiding van de Nationale Assemblee, blijven de krantenkoppen dagelijks melding maken van het aantal aanrijdingen, berovingen, overvallen, drugsvondsten en diefstallen in Suriname. Vandaar dat de KennisKring gemeend heeft om op dinsdag 5 maart aanstaande over Criminaliteit en Veiligheid in Suriname te praten.

Als gastspreker treedt op Krishna Mathoera, MPA, DNA lid en oud politie commissaris. In het panel nemen de deskundigen Mr. Joan Nibte, advocaat en de heer Humphrey Tjin Liep Shie, oud Korpschef en ex-directeur van het ministerie van Justitie en Politie plaats.

In februari is bij het thema ‘De rol van de informele sector?’ gebleken dat de vele drugsvangsten Suriname achtervolgen en veel kapitaal via de illegale informele sector de Surinaamse economie binnenkomt. Het Korps Politie kampt met een tekort aan middelen, benzine, transport en zelfs kantoor materiaal. Het op tijd uitrukken naar diefstal locaties wordt vertraagd met alle teleurstellingen van dien. De rechtszaken tegen drugsverdachten duren veels te lang en het onveilig gevoel neemt alsmaar toe. Ook twijfels over eerlijke rechtspraak duiken steeds meer op; terecht of onterecht?

Zullen de zeven pas beëdigde rechters een verlichting brengen in de werkdruk? Hoe willen wij dan ons veiligheidsgevoel vergroten? Het roekeloos rijgedrag met de wekelijkse doden op de weg maken het gevoel niet beter. Wat mogen we verwachten de komende jaren. Hebben wij niet het recht op adequate bescherming tegen de opkomende criminaliteit? Op deze en andere relevante en belangrijke vraagstukken die leven in onze gemeenschap zullen de gastsprekers nader ingaan.

De presentaties beginnen exact om acht uur n.m. in het Lallarookh Complex. Een ieder is welkom deze meeting bij te wonen. Kenniskring KK, bestaat ruim 20 jaar met een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curacao, Guyana, India, Trinidad en de USA, is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community.

Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven.