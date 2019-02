Diefstal van auto (onder)delen ware plaag in Suriname

PARAMARIBO, 22 feb – De diefstal van auto (onder)delen zoals zijspiegels, bumpers, voor- en achterlichten maar ook accu’s is een ware plaag in Suriname. Er gaat geen dag voorbij of er wordt melding gemaakt van deze vorm van criminaliteit. Recent plaatste een autoverhuurbedrijf onderstaand filmpje online waarin te zien is hoe de rovers te werk zijn gegaan en voor duizenden euro’s schade hebben aangericht.

Een ander bekend geval is die van een mevrouw die de voorbumper van haar auto kwijt was. Tot haar grote verbazing kreeg ze te horen dat exact dezelfde bumper te koop werd aangeboden door een particulier. Ze besloot zich voor te doen als koper en toen ze op het adres van de verkoopster aankwam herkende ze de bumper positief als haar eigendom. Ze schakelde direct de politie in die tot de dag van vandaag echter geen aanhoudingen heeft verricht.

De eigenaar van de auto op de foto hierboven was het slachtoffer van autodiefstal. Zijn auto werd uiteindelijk teruggevonden, maar compleet gestript. Het verschijnsel deed zich in Suriname al eerder voor in de jaren tachtig, toen reserveonderdelen schaars en daardoor peperduur waren.