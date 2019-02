Dagblad Suriname: ’11-jarig meisje in Suriname 5 maanden in verwachting’

PARAMARIBO/NIEUW-NICKERIE, 22 feb – Een zeer opmerkelijk maar ook verontrustend bericht uit Nickerie. De gemeenschap van Nickerie maakte een melding bij Dagblad Suriname dat een kind van 11 jaar in mei dit jaar zal bevallen. Het meisje is intussen 5 maanden in verwachting van een 19-jarige jongeman aldus de krant.

De man zou met het kind samenwonen in de woning van haar moeder. Het meisje is intussen al afgeschreven van school. Zij zat in de eerste klas van de muloschool. Deze informatie heeft de politie nog niet bereikt schrijft Dagblad Suriname.

De krant heeft van een advocaat begrepen dat dit een ernstig strafbaar feit is en dat het ambtshalve vervolgbaar is.