Zaak die orale seks in Suriname promootte gesloten door autoriteiten

PARAMARIBO, 22 feb – De zaak van deze man (foto) die onlangs via een filmpje een festijn van orale seks promootte, is gesloten door het commissariaat Paramaribo Noord-Oost samen met de politie. In het filmpje riep de man mensen op om voor het festijn naar zijn zaak aan de Masonstraat in Paramaribo Noord te komen, terwijl op de achtergrond een man een vrouw aan het bevredigen was.

De sluiting gebeurde na een gesprek met de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw meldt Dagblad De Ware Tijd. “Als in het openbaar zaken tegen de goede zeden en waarden worden gepromoot dan moeten wij ingrijpen”, zegt districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost tegen de krant.

Het is tegen de vergunningsvoorwaarden dat er personen met een filmpje, waarin een orale seksvertoning te zien is, worden opgeroepen om daarvan een feest te maken, legt Nerkust verder uit. De vergunning was verstrekt voor de organisatie van openbare vermakelijkheden en de verkoop van etenswaren en drank.



Volgens Nerkust gaat het om onzedelijk gedrag en lopen er verdere procedures tegen de eigenaar.