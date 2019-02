ERA Contour start met de bouw van Mi Oso in Amsterdam Zuidoost

ZOETERMEER, 22 feb – ERA Contour start met de bouw van de warmste woonbuurt van Amsterdam, Mi Oso. Stadsdeelbestuurder en portefeuillehouder wonen/ruimtelijke ordening Dirk de Jager van gemeente Amsterdam gaf gisteren hiervoor het officiële startsein. Het woonproject met de Surinaamse naam is zeer populair en brengt ruim wonen in een groene omgeving met een exotische look dichterbij.

“Mi Oso heeft een hele eigen identiteit en het is fantastisch om te zien dat bewoners dat omarmen, het hen verbindt en trots maakt. Hiermee kunnen wij een stukje bijdragen aan hun woongeluk en daar doen wij het voor,” zegt Job van Zomeren, statutair directeur bij ERA Contour.

Het woonproject is ontwikkeld door ERA Contour en ontworpen door Geurst & Schulze architecten. Woningcorporatie Eigen Haard is verantwoordelijk voor de verhuur van de sociale huurappartementen. In Mi Oso komen 84 appartementen en 42 ruime gezinswoningen met een veranda en tuin.