Politieagent in Suriname schiet man dood die dreigde met houwer

ALBINA, 18 feb – De politie in Oost Suriname heeft vandaag een man doodgeschoten die dreigde met een houwer. Volgens Starnieuws gebeurde dit te Albina en maakte de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats had, zijn omgeving onveilig. Omstanders schakelden daarom de politie in.

Een politieman probeerde de man tot rede te brengen, maar dat lukte niet. Volgens ooggetuigen rende de man met zijn houwer achter de politieman aan. De agent was genoodzaakt gericht te schieten, aldus Starnieuws.

De man is ter plekke overleden.