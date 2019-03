VIDEO: agent in Suriname schiet man dood die dreigde met houwer

PARAMARIBO, 14 mrt – De Surinaamse politie heeft vandaag onderstaand filmpje vrijgegeven van de zaak, waarbij een man te Albina neergeschoten werd nadat hij een politieman zou hebben bedreigd met een houwer. Dit gebeurde op 18 februari jl. Volgens ooggetuigen rende de man met zijn houwer achter de politieman aan.

Vanwege aanhoudende geruchten binnen vooral de Albinese gemeenschap, als zou het niet noodzakelijk zijn geweest dat de politieambtenaar op Dikan moest schieten, is besloten om beelden met de gemeenschap te delen die te maken hebben met dat schietincident.



De 32-jarige Kenneth Dikan werd op maandag 18 februari te Albina neergeschoten door een politieambtenaar. Daarbij heeft Dikan het leven gelaten. De politieambtenaar werd door Dikan aangevallen met een houwer en ter noodzakelijke verdediging van zijn eigen lijf schoot hij op Dikan met zijn dienst vuistvuurwapen. Het politioneel onderzoek heeft naar voren gebracht dat het gebruiken van vuurwapengeweld door die politieman rechtmatig was.

In het filmpje is te zien dat de politieman in burger moet rennen voor zijn leven nadat hij door de man, die psychisch niet in orde zou zijn, achterna werd gezeten. Op de beelden is te zien dat hij zich al rennend omdraait en op de dader schiet.

Deze beelden zijn mede gebruikt in het politioneel onderzoek om te toetsen of de handeling van die politieambtenaar wel of niet rechtmatig was. Video link